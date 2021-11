Sorge wegen Warnstreiks am Dienstag : Düsseldorfer Uniklinik nimmt wieder Intensivpatienten auf

Die Uniklinik nimmt seit Montag Intensivpatienten auch wieder stationär auf, hier: die Zentrale Notaufnahme. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Düsseldorfer Uniklinik nimmt nach dem Aufnahme-Stopp am Sonntag wieder Patienten auf. Doch die Situation könnte sich schnell wieder zuspitzen. Sorge bereitet auch der für Dienstag angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi.

Die Situation auf der Intensivstation an der Düsseldorfer Uniklinik (UKD) hat sich leicht entspannt. Am Sonntag hatte das UKD die Aufnahme von Intensivpatienten stoppen müssen, weil die Kapazitäten erschöpft waren. Am Montag meldete sich die größte Klinik der Stadt für die Versorgung zwar wieder an, „die Kapazitäten sind jedoch, nach wie vor, sehr dünn“, wie ein Sprecher sagte.

Sorge bereitet der Uniklinik auch der für Dienstag von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik in Landeseinrichtungen wie dem UKD. Das UKD hat zwar eine Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft abgeschlossen, damit die Notfallversorgung möglichst nicht von Streikmaßnahmen betroffen ist. „Aufgrund des Streiks kann es aber in Ambulanzen oder in der Zentralen Notaufnahme zu längeren Wartezeiten kommen“, sagte ein UKD-Sprecher am Montag.

So werden für die Dauer des Streiks weniger Betten zur Verfügung stehen. „Die stark reduzierte Anzahl von Operationssälen reicht lediglich für die Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten aus. Es kommt daher zur Verschiebung von nicht-zeitkritischen Behandlungen.“ Bei den ohnehin knappen Kapazitäten der Intensivstation hoffe man darauf, dass die Auswirkungen „in diesem besonders sensiblen Bereich die Situation nicht weiter verschärfen“.

Am Sonntag mussten in Düsseldorf alleine 88 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden, 24 davon auf Intensivstationen. Wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht, sind derzeit von 271 Betten 262 belegt – nur noch neun Betten sind verfügbar, das entspricht einer Quote von 3,3 Prozent. Zudem hatten die Intensivstationen des UKD, des Evangelischen Krankenhauses, des Florence-Nightingale-Krankenhauses, St. Martinus-Krankenhauses und der Sana-Klinik Gerresheim demnach keine Kapazitäten mehr, im Marien Hospital waren diese gering.

Zwar sind laut Divi die Intensivbetten in deutschen Großstädten ohnehin begrenzt, Kostenpflichtiger Inhalt ab einer Quote von unter zehn Prozent kann es aber zu Schwierigkeiten kommen. Der Anteil der Covid-Patienten an den Intensiv-Patienten beträgt dem Register zufolge derzeit rund 8,9 Prozent. Doch die Auslastung auf den Intensivstationen ist grundsätzlich so hoch, dass jeder zusätzliche Patient mehr Arbeit bedeutet – und die Versorgung von Covid-Patienten ist oft besonders aufwendig und zeitintensiv.

Am UKD wurden am Montag 29 Covid-Patienten versorgt, was laut dem Sprecher der höchste Stand seit Mitte September ist. „Das ist deshalb alarmierend, weil sich die gestiegene Inzidenz immer erst mit Verzögerung überhaupt in den Krankenhäusern zeigt, und die Inzidenz ja noch weiter gestiegen ist in den letzten Tagen“, so der Sprecher.

Auch vom Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD), zu dem unter anderem das Marienhospital gehört, heißt es, die derzeitige Situation sei sehr angespannt. Wie ein Sprecher auf Anfrage sagte, sei man im engen Austausch mit den anderen Kliniken innerhalb und außerhalb des Verbundes, um Engpässe zu vermeiden oder aufzufangen. Zudem betonte der Sprecher die Bedeutung der 2G-Regel (genesen, geimpft) und der Impfkampagne. Der VKKD begrüße „eine konsequente Anwendung der 2G-Regeln im öffentlichen Raum“, sagte er. Diese gelte hausintern etwa bei Veranstaltungen.