Mehr Kapazitäten zur Beatmung : Düsseldorfer Uniklinik bekommt Neubau für Corona-Patienten

Düsseldorf Das dreigeschossige Gebäude an der Uniklinik Düsseldorf soll in rund zehn Wochen auf dem Campus entstehen. Dort können dann viel mehr Corona-Verdachtsfälle und positiv getestete Personen behandelt und isoliert werden.

An der Düsseldorfer Uniklinik (UKD) sollen so schnell wie möglich die Arbeiten für einen Neubau beginnen, um angesichts der COVID-19-Pandemie die intensivmedizinischen Kapazitäten zu erhöhen. Unter dem sperrigen Titel „Zusatzbedarfe für Universitätskliniken“ hat sich der Haushalts- und Finanzausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen einstimmig für das Projekt ausgesprochen.

„Wir sind dem Land sehr dankbar, dass unsere Anregung so schnell aufgenommen wurde und wir unmittelbar in die Umsetzung gehen können“, sagt Frank Schneider, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der UKD. Der bewilligte Neubau soll die Uniklinik in die Lage versetzen, in der gegenwärtigen Pandemie eine deutlich größere Anzahl an beatmungspflichtigen Patienten zu versorgen. Schneider: „Damit sind wir für den weiteren Verlauf deutlich besser aufgestellt.“