Diabetes-Forschung in Düsseldorf : Uniklinik bekommt für 73 Millionen Euro einen Forschungsbau für Diabetes

Düsseldorf Mit 73 Millionen Euro wird der Bau von Bund und Land gefördert. Diabetes-Betroffene sollen von den dort gewonnenen Erkenntnissen direkt profitieren können. Der Name des Forschungsbau: CARDDIAB.

An der Uniklinik ist der Grundstein für einen Forschungsbau gelegt worden, in dem wichtige Erkenntnisse zur Verbesesserung der Versorgung von Diabetes-Patienten gewonnen werden sollen. Das „Translational science building for CARDiovascular research in DIABetes“ (CARDDIAB) wird über das Bund-Länder-Programm „Forschungsbauten mit rund 73 Millionen Euro gefördert. Das Ziel: die direkte Übertragung von präklinischen und klinisch-experimentellen Erkenntnissen in die medizinisch-praktische Versorgung. Auf rund 3700 Quadratmetern werden unter anderem ambulante und tagesklinische Untersuchungseinheiten entstehen und medizinische Großgeräte aufgebaut, die neuartige Mess- und Analyseverfahren ermöglichen, sowie weitere Einrichtungen für die Forschung.