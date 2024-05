Keine Jahresgebühr mehr in Düsseldorf So will die Unibibliothek attraktiver werden

Die ULB Düsseldorf freue sich, „damit die Informations- und Literaturversorgung in die Breite der Gesellschaft nachhaltig fördern zu können“ und sieht vor allem Schüler als Zielgruppe. So stehen sie zum Beispiel in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe oft zum ersten Mal vor der Herausforderung, Facharbeiten zu verfassen, sich mit den Grundlagen und Formen des selbstständigen, wissenschaftlichen Arbeitens auseinanderzusetzen. Die ULB sieht sich dabei als wichtige Anlaufstelle und Helferin – bei der Literatursuche, aber auch beim Verfassen der Arbeiten. So bietet die ULB zum Beispiel eine Facharbeitensprechstunde an, zudem das E-Learning-Angebot „ULB-Kompass für die Schule“. Ein weiterer Vorteil für die Schüler: Sie können schon mal etwas Uni-Luft „schnuppern“.