Nach Geldautomatensprengung Unibibliothek Düsseldorf bleibt vorerst geschlossen

Dass die Zentralbibliothek nun durchgehend so lange geschlossen bleibt – das zwar in den Semesterferien, aber damit eben auch in der Prüfungs- und Lernphase – liegt aber nicht nur an dem Einbruch. So hatte die ULB bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die Zentralbibliothek und die Fachbibliotheken PhilBib, PhilBib2 und die Verbundbibliothek Naturwissenschaften vom 18. bis 22. März zu schließen.