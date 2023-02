Student hielt wirre politische Parolen Uni Düsseldorf spricht jetzt auch Rüge für Hitlergruß aus

Die Heinrich-Heine-Universität (HHU) hat weitere Schritte gegen einen Studenten eingeleitet, der mehrmals mit lautstarken, kruden politischen Äußerungen auf dem Campus aufgefallen ist. In einem Video ist der Mann auch dabei zu sehen, wie er am Ende einer Rede ein „dreifaches Sieg Heil" ruft und den Hitlergruß zeigt. „Nach intensiver Befassung mit diesen Vorkommnissen hat der Ordnungsausschuss nun eine Rüge ausgesprochen und den temporären Ausschluss von der Benutzung sämtlicher Einrichtungen der Hochschule beschlossen", teilt die HHU jetzt mit. Das Gremium hätte als letztes Mittel auch eine Exmatrikulation aussprechen können: Dann hätte der junge Mann sein Studium an der HHU nicht abschließen können.