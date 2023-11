Großes Banner an der Uni Düsseldorf Uni Düsseldorf zeigt 200 Fotos von Hamas-Geiseln

Auf der Magistrale der HHU ist das vier mal vier Meter große Motiv zu sehen, verbunden mit der Forderung „Bring them home now“ („Bringt sie jetzt nach Hause“). Inspiriert wurde die Aktion durch ein Großplakat, welches anlässlich des diesjährigen Gedenkens an die „Reichspogromnacht“ von 1938 im Düsseldorfer Landtag hängt. Das Motiv entstand in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und wurde der HHU durch die Jüdische Hochschulgruppe Düsseldorf (JHG) zur Verfügung gestellt.