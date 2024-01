„Kein Ort für Hass, Hetze und Gewalt“ Uni-Rektorin in Düsseldorf ruft zur Teilnahme an Demo gegen rechts auf

Das Rektorat der Heinrich-Heine-Universität will sich am Samstag an der Demonstration gegen Rechts beteiligen – und ruft Studierende und Mitarbeiter ebenfalls dazu auf. „Ich lege allen Angehörigen der HHU eine Teilnahme nahe, damit die HHU gemeinsam und sichtbar dort aufritt“, sagte sie am Mittwochabend in ihrer Rede beim Neujahrsempfang der Uni.