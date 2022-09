Neue Task Force an der Uni Düsseldorf : Uni-Hörsäle sollen trotz Energiekrise geöffnet bleiben

Düsseldorf Uni-Rektorin Anja Steinbeck will die Energiekosten senken, eine Rückkehr zur digitalen Lehre will sie aber nicht. Welche Einsparungen stattdessen geplant sind.

Die kritischen Entwicklungen im Energiesektor beschäftigen auch die Heinrich-Heine-Universität (HHU). Eine Task Force unter Beteiligung der Fakultäten wurde eingerichtet, um mit den Herausforderungen bei der Strom- und Wärme-Einsparung umzugehen. Im Gegensatz zu einigen Hochschulen, die sich aufgrund der Energiekrise einen Wechsel zurück in die Online-Lehre vorstellen könnten, hält HHU-Rektorin Anja Steinbeck an der Präsenzlehre fest. „Wegen der Energieknappheit wechseln wir an der HHU nicht wieder in eine rein digitale Lehre, solange es keine dahingehende gesetzliche Vorgabe gibt.“ Auf keinen Fall sollten die Studierenden „wieder die Leidtragenden sein“.