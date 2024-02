Superlativ-Ausstellung zu Gesundheit Uni Düsseldorf erhält 600.000 Euro für GeSoLei-Studie

Unter Leitung von Privatdozent Matthis Krischel (Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und Centre for Health and Society), Professorin Stefanie Michels (Abteilung Globalgeschichte am Institut für Geschichtswissenschaften) und Professor Jürgen Wiener (Institut für Kunstgeschichte) wird untersucht, inwiefern die GeSoLei repräsentativ für die Weimarer Republik war. „Wir möchten nachvollziehen, was die GeSoLei mit Gesundheit meinte, wessen Gesundheit sie ins Auge fasste“, sagt Matthis Krischel, einer der Forscher. Und weiter: „Es gab etwa Ausstellungen zu Tropenmedizin und Frauenmedizin, aber auch eine Völkerschau. Uns interessiert, wie das damalige Gedankengut in der Ausstellung präsentiert wurde.“