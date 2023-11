Verdi beklagt prekäre Arbeitsbedingungen Uni Düsseldorf wird am Montag erneut bestreikt

Wenige Wochen vor der dritten Verhandlungsrunde weitet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Warnstreiks im Streit um mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus. Am Montag, 20. November, sind die Beschäftigten der Uni Düsseldorf erneut zum Warnstreik aufgerufen – erst in den vergangenen Woche hatte es einen Streik gegeben. An der Uni muss deswegen mit Ausfällen und Einschränkungen gerechnet werden, etwa bei Lehrverstaltungen.