Reisholz : Ungewisse Zukunft für Zamek-Gelände

Düsseldorf Wie das Grundstück in Reisholz künftig genutzt wird, ist nach wie vor unsicher. Zwischen Stadt und Investor gibt es offenbar unterschiedliche Vorstellungen. Ein geplanter Austausch ist geplatzt.

„Das Treffen wurde abgesagt, da die Prozessgestaltung seitens des Investors nicht reif für einen weiteren Workshop war“, erklärte die Stadt auf Anfrage. Sie erinnert damit an ein früheres Zusammenkommen Ende 2021 mit mehreren Grundstückseigentümern aus der Gegend und weiteren Akteuren, zum Beispiel der Handwerkskammer. Dabei wurde eine gewerblich-industrielle Nutzung als Ziel für das gesamte Gewerbegebiet an der Kappeler Straße festgelegt. Das schließt unter anderem eine Wohnbebauung aus. Dazu wurde im Mai ein entsprechender Beschluss gefasst, der einstimmig von den politischen Gremien und der Bezirksvertretung 9 beschlossen wurde, betont ein Sprecher der Stadt.

Geschichte 1932 wurde die Zamek Nahrungsmittel GmbH & Co. KG von Bernhard Zamek, der eigentlich Bahningenieur war, in Düsseldorf gegründet.

Entgegen käme Dricon wohl eine Anpassung des Bebauungsplans. Dies schließt allerdings die Landeshauptstadt aus. „Seitens der Stadt wird – auch vor dem Hintergrund der Knappheit an Gewerbe- und Industrieflächen in der Landeshauptstadt – eindeutig die Zielsetzung einer gewerblich-industriellen Entwicklung verfolgt“, heißt es. Und auch die Industrie- und Handelskammer (IHK), die zu dem Austausch eingeladen worden war, erklärt: „Die Fläche ist fest im Kernzonen-Konzept des Masterplans Industrie verankert. Die IHK vertritt die klare Position, dass es keine Verwässerung des Kernzonenkonzepts geben darf.“

Es gebe damit sowohl von städtischer Seite als auch von Seiten der Wirtschaft einen klaren Rahmen für die Fläche. „Stadtplanerische Experimente auf geschützten Gebieten für Industrie und Gewerbe sollen vermieden werden“, so eine IHK-Sprecherin. Die IHK stehe gerne zu Gesprächen bereit. Zielführend seien allerdings nur solche, an der die Stadt, der Investor und weitere relevante Akteure wie der Industriekreis Düsseldorf und das Handwerk beteiligt seien.

Bei der Vorbeifahrt an der Kappeler Straße sieht das Gelände verlassen aus. Das Gras wächst hoch, einige Brombeerpflanzen ranken hinter dem weißen Zaun entlang. Um die alte Pförtnerloge wächst Unkraut. Ein von der Straße schwer einsehbares Gebäude sei in einem schlechten Zustand, heißt es im Gespräch mit dem Investor. Herrschaftlich, wenn auch unbelebt, sieht beim Blick in die Grünanlage noch immer die alte Villa aus. Gebaut wurde diese zwischen 1902 und 1906. Damals befand sich auf dem Grundstück in Reisholz noch die Seifenfabrik Eureka. Ben Zamek Senior übernahm das Areal 1936 und baute dort sein Unternehmen für Fertigsuppen auf. Die Villa steht nicht unter Denkmalschutz. Wie die Stadt Düsseldorf erklärt, wurde das Ensemble mehrfach erweitert und umgebaut. Nur in dem ehemaligen Wohnhaus seien noch vereinzelt historische Baudetails erhalten.