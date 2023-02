Landgericht Düsseldorf Ungereimtheiten im Prozess um eine Vergewaltigung

Einer der merkwürdigsten Vergewaltigungsprozesse seit Jahren hat am Freitag vor dem Landgericht begonnen. Auf der Anklagebank sitzt ein 34-jähriger Drogensüchtiger, der sich an eine Vergewaltigung vom Juli 2022 auf dem Friedhofsgelände in Heerdt aber angeblich nicht erinnern kann. Und die 40-jährige Opferzeugin hat zu Beginn ihrer Aussage diesen Angeklagten im Gerichtssaal weder eindeutig als Täter erkannt, noch hat die Frau ihn entlastet.