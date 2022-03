Neue Impfpflicht für Krankenpersonal : Ungeimpfte Pfleger arbeiten vorerst weiter

In Düsseldorf liegt die Impfquote in den betroffenen Einrichtungen bereits bei weit über 90 Prozent (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

DÜSSELDORF Die Meldefrist für ungeimpftes Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder auch Arztpraxen endet erst Ende März. Auch danach drohen ungeimpften Beschäftigten nicht sofort Arbeitsverbote.

So sieht das Gesetz eine eingehende Prüfung jedes Falles vor, Anhörungen und Beratungen der ungeimpften Personen sind notwendig, dafür müssen natürlich auch immer Fristen eingeräumt werden. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche betonte jüngst, mit dem „Instrument Impfpflicht“ behutsam umgehen und die Betriebsfähigkeit gewährleisten zu wollen – der Pflegenotstand ist in vielen Düsseldorfer Häusern längst schmerzhaft spürbar.

Die Zahl der Impfverweigerer ist in der Stadt bislang gering, wie eine jüngste Umfrage unserer Redaktion zeigt. So liegen die Impfquoten in den meisten Einrichtungen bei weit über 90 Prozent, in der Uniklinik sind etwa 95 Prozent des Personals gegen Corona geimpft, in den Arztpraxen ebenfalls 95 Prozent.