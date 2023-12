Nach Vorfall in Düsseldorf Unfallbahn wird für Prüfung stillgelegt

Auch Experte Holger Wilhelm von Tüv-Rheinland sieht grundsätzlich keine besondere Anfälligkeit des verwendeten Sicherheitssystems, das Normen und Standards erfüllen müsse und vielfach getestet sei. Allerdings sagt er auch, dass in neuen Bahnen zumeist eine Lichtschrankentechnologie verwendet wird, sodass kein Gegendruck zum erneuten Öffnen der Tür nötig ist und diese auch direkt reagiert, wenn sich etwas in der Tür befindet. Eine Hundeleine etwa könne einem Gegendrucksystem so eher Schwierigkeiten machen. Bei Tests habe er auch schon erlebt, dass eine Hand stecken blieb. Die genaue Reaktion der Systeme müsse eingestellt werden. „Es gibt eben keine 100-prozentige Sicherheit.“ Dennoch sei das Risiko sehr gering, wenn man etwa mit einem Körperteil in eine sich schließende Tür greife.