Düsseldorf: Unfall zwischen Taxi und Rheinbahn an der Messe - Fahrer verletzt

Unfall an der Messe Düsseldorf

Düsseldorf An der Düsseldorfer Messe hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Taxi ist mit einem Rheinbahn-Bus kollidiert. Der Taxifahrer wurde dabei leicht verletzt.

Am Mittwochabend gab es laut Polizei einen schweren Unfall auf der Straße Am Staad an der Düsseldorfer Messe. Aus ungeklärter Ursache kollidierte um 22.05 Uhr ein Taxi mit einem Bus der Rheinbahn. Die linke Seite des Taxis wurde dabei stark beschädigt, der Fahrer des Wagens erlitt leichte Verletzungen.