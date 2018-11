Prozess in Düsseldorf: Unfall von Ex-Fortune Fabian Giefer vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Ex-Fortuna-Torwart Fabian Giefer war mit seinem Aston Martin vor vier Jahren innerhalb von wenigen Monaten gleich zweimal in Unfälle verwickelt. Die erste Kollision auf der Autobahn 44 soll jetzt das Düsseldorfer Landgericht aufklären. Es steht Aussage gegen Aussage.

Am Landgericht in Düsseldorf klagte Fabian Giefer am Freitag gegen die Versicherung des Fahrers eines Kleintransporters aus den Niederlanden. Es geht um Schadensersatz von rund 34.000 Euro.