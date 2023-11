Amtsgericht Düsseldorf Ungebremst in Schülergruppe gefahren – Fahrer zeigt Reue

So übersah er laut Geständnis eine Ampel, die für ihn Rot zeigte – und fuhr mit 47 km/h ungebremst in eine Kindergruppe, die auf ihrem Schulweg bei Grün gerade die Straße überquerte. Er habe das nicht mit Absicht getan, versicherte der Angeklagte – und hat sich mehrfach für seine Unachtsamkeit entschuldigt. Auf seiner Fahrt von der Urdenbacher Straße in Richtung Hildener Straße habe er gegen 7.40 Uhr gerade ein Auto überholen wollen, habe wegen der tief stehenden Sonne zur Seite gesehen – und das Rotlicht der Ampel nicht wahrgenommen. Von den elf und zwölf Jahre alten Kindern, die in Begleitung eines Vaters auf dem Schulweg waren, wurden laut Anklage vier Personen verletzt.