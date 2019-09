Zeitweise Rückstau bis auf A44 : Zwei Verletzte bei Doppel-Unfall auf B8 in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf hat sich am Freitagmorgen ein doppelter Unfall ereignet. Zunächst kam ein Auto von der Straße ab, während der Unfallaufnahme fuhr ein weiterer Wagen auf den Polizeiwagen auf. Die B8 war zeitweise gesperrt.

Am Freitagmorgen hat ein doppelter Unfall in Düsseldorf für Verkehrschaos gesorgt: Ein Auto sei am Morgen in ein anderes gefahren, teilte eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei mit. Als Polizeibeamte den Unfall gegen 5.30 Uhr aufnahmen, fuhr ein weiteres Fahrzeug auf den unbesetzten Streifenwagen auf.