Verkehr in Düsseldorf Unfälle mit Senioren erreichen Höchststand

Kinder Einen besonders tragischen Todesfall gab es im Februar 2023 am Reisholzer Bahnhof. An einer Bushaltestelle stolperte ein vierjähriger Junge am Bordstein. Er fiel unter den Reifen eines Busses, der gerade anfuhr, und wurde eingeklemmt. Der Junge starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Tödliche Unfälle mit Kindern sind in der Regel selten. In den vergangenen zehn Jahren gab es in Düsseldorf nur einen weiteren Fall: 2017 wurde eine Neunjährige in Wittlaer auf dem Schulweg von einer Lehrerin überfahren. Bei dem Busunfall in Reisholz handelte es sich um einen sehr tragischen Unglücksfall, sagt Jasmin Wierczioch, die neue Leiterin der Direktion Verkehr. Insgesamt seien Unfälle mit Kindern glücklicherweise seltener geworden und liegen auf dem niedrigen Corona-Niveau – insgesamt 130 Unfälle registrierte die Polizei im vergangenen Jahr. Dabei wurden 159 Kinder leicht verletzt, 20 erlitten schwere Verletzungen.