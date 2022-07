Bauarbeiten im Nahverkehr : Strecke Düsseldorf-Wuppertal für weitere sechs Wochen gesperrt

Düsseldorf/Wuppertal Die Bauarbeiten an den Bahngleisen zwischen Wuppertal und Düsseldorf verzögern sich. Es steht eine weitere, sechs Wochen lange Sperrung bevor. Pendler sind weiter auf den Ersatzverkehr angewiesen.

Schon früh – am 10. Juni – zeichnete sich ab, dass die Bauarbeiten in Gerresheim wohl länger dauern würden. Damals entdeckten Experten bei Vorarbeiten unterhalb der Gleise Strom- und Telekommunikationsleitungen und Rohre, die nicht in den Plänen verzeichnet waren.