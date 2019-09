Kolumne zu Düsseldorf und seinen RWE-Aktien : Geld oder grün?

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz will mit Ratsleuten in Düsseldorf sprechen. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Der Stadtrat will seit Jahren die letzten RWE-Aktien verkaufen. Aber Oberbürgermeister Thomas Geisel sieht keine Eile – auch wenn er neuerdings die Nähe zu Fridays for Future sucht. Nun hat sich hoher Besuch aus Essen im Rathaus angekündigt.

Rolf Martin Schmitz ist ein viel beschäftigter Mann, nicht zuletzt wegen des am Dienstag verkündeten Deals mit Konkurrent Eon. Am 21. Oktober nimmt sich der Vorstandschef des Energiekonzerns RWE aber Zeit für einen Termin im Düsseldorfer Rathaus. Er will Mitgliedern des Stadtrats „die neuen Strategien“ von RWE vorstellen. So steht es in einer E-Mail, die Ende August an die Fraktionen versendet wurde – und für einiges Kopfschütteln sorgt. Sie stammt aus dem Büro von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Dort betont man, dass die Initiative vom Konzernchef ausgegangen sei.