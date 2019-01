Düsseldorf, Ratingen und Krefeld: Oberleitungen zugefroren - Verspätungen und Ausfälle wegen Glätte

Düsseldorf/Ratingen/Krefeld Pendler brauchen am Freitagmorgen in Krefeld, Düsseldorf und Ratingen nicht nur eine dicke Jacke, sondern auch viel Geduld. Auf mehreren Linien der Rheinbahn und Stadtwerke kommt es zu Verspätungen und Ausfällen wegen vereisten Oberleitungen.

Laut Rheinbahnsprecher Georg Schumacher sind gleich mehrere Linien von den Ausfällen betroffen. Grund dafür seien vereiste Oberleitungen. „Unsere Experten klopfen aktuell die betroffenen Oberleitungen ab und befreien sie so von dem Eis“, sagt Schumacher. Vor allem in den Bereichen außerhalb der Innenstadt seien die Oberleitungen vereist. Teilweise hat sich die Lage wieder entspannt.

Auch auf der U73 und U79 gibt es Probleme. Beide Linien können zurzeit nicht bis zur Universität fahren. U79-Bahnen vom Hauptbahnhof kommend enden bereits an der Kaiserslauterner Straße. Die Bahnen der U73 enden von Bilk kommend an der Christophstraße und aus Benrath kommend bereits in Holthausen.