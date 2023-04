Restitution in Düsseldorf Stadt gibt Bild von Max Stern zurück und kauft es dann

Sterns Nachlass-Stiftung hatte bereits vor Jahren die Rückgabe des Schadow-Bildes gefordert, das sich in den 1930er-Jahren im Besitz von Stern befunden hatte. Die Stadt hatte angeboten, die Beratende Kommission entscheiden zu lassen. Hintergrund: Es gibt eine Lücke bei der Nachweisführung über die Besitzverhältnisse. Stadt und Politik kommen jetzt allerdings zum Ergebnis, dass die Rückgabe der richtige Weg ist. FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus, auch Vorsitzender des Kulturausschusses, sprach von einer politischen Willensentscheidung auf Grundlage moralischer Gründe. Im Rückblick auf die Naziherrschaft sagte er: „Man schämt sich dafür, was in dieser Stadt passiert ist.“