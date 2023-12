Einsatz von Dachmonitoren Wie Taxen in Düsseldorf und Köln künftig bei Katastrophenwarnung helfen

Diese sind auf knapp 600 Taxis unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, Köln, Bremen und Hamburg im Einsatz sind, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Donnerstag in Bonn mit. Die neue Option sei eine Ergänzung im aktuellen Warnmittelmix, zu dem neben Sirenen unter anderem Cell Broadcast, die Warn-App „Nina“ sowie Radio und Fernsehen gehören.