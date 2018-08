Düsseldorf und Essen: Regierung versucht im Tarifstreit der Unikliniken zu vermitteln

Die Uniklinik in Düsseldorf. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf/Essen Bis zum Abend dauerten die Gespräche an. Die Vermittlung war nötig geworden, weil sich die Klinikleitungen und die Gewerkschaft Verdi auch nach Wochen nicht über eine Entlastung des Pflegepersonals einigen konnten.

Die Regierung wollte versuchen, „wieder Bewegung in die Gespräche“ zu bringen“, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte. Am Tisch saßen am Montag neben den Vetretern der Unikliniken und der Gewerkschaft auch Experten der Ministerien für Gesundheit und für Wissenschaft. Über Ergebnisse der Gespräche wurde bislang nichts bekannt.