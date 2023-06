Satirisches Städte-Ranking Warum es für Düsseldorf bei einer Zombie-Apokalypse übel aussähe

Schlechte Nachrichten allenthalben, und nun auch noch das: Im Falle einer Zombie-Apokalypse würde es für die Menschen in Düsseldorf übel aussehen. In einem als Marketing-Gag gedachten Ranking des Mietportals Rentola zur Sicherheit bei einem Zombie-Angriff landet die NRW-Landeshauptstadt weit hinten auf Rang 368 (Indexwert: 3,56) von 402 ausgewerteten Städten und Kreisen. Der sicherste Ort in einem solchen Szenario mit einem Indexwert von 10 wäre der Eifelkreis Bitburg-Prüm – ob man wegen dieses Arguments aus der Kunst-und Kulturstadt Düsseldorf dorthin ziehen möchte, liegt freilich im Auge des Betrachters.