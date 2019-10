Luxus-Elektroauto : Düsseldorf und das Zwei-Millionen-Euro-Auto

Der Pininfarina Battista und Guido von Spee. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Das wird wohl keiner für eine schnelle Fahrt zum Supermarkt nutzen: Die Designschmiede Pininfarina baut ihr erstes eigenes Auto, und es wird so selten wie teuer sein. In Düsseldorf gab es das Elektrofahrzeug am Dienstag zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange