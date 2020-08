Großeinsatz in Düsseldorf : Unbekannter schießt offenbar mit Softair-Waffe auf Radfahrer

Großer Polizeieinsatz in Düsseldorf nach Schuss auf Radfahrer

Düsseldorf Ein Schuss auf einen Radfahrer hat am Samstagmorgen in Düsseldorf für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Mit stark bewaffneten Kräften durchsuchten die Beamten ein Gebäude an der Moorenstraße.

Der 59-Jährige war laut Polizei mit dem Fahrrad gegen 6.38 Uhr auf der Moorenstraße in Düsseldorf unterwegs, als er aus einem Gebäude heraus beschossen worden.

Die Polizei war zunächst von einer Fleischwunde am Oberarm ausgegangen und mit stark bewaffenten Kräften ausgerückt. Am Einsatzort sperrten die Beamten den Bereich großräumig ab und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, in dem der Schütze vermutet wurde. Einen Täter oder Hinweise auf die Schussabgabe konnten der Polizei zufolge nicht gefunden werden. Die Verletzung des Radfahrers stellte sich bei genauerer Untersuchung als „oberflächliche, einer Abschürfung ähnliche“ Wunde heraus.

Die Polizei geht daher davon aus, dass es sich „um eine Luft- oder Federwaffe“ gehandelt habe, „wahrscheinlich eine Softair-Waffe“. Gegen den unbekannten Schützen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

