Großeinsatz in der Bahnstraße : Unbekannter schießt in Düsseldorfer Disko in die Luft

Unbekannter schießt in Düsseldorfer Disko in die Luft

Großeinsatz in der Bahnstraße

Düsseldorf In der Nacht auf Sonntag hat ein unbekannter Täter Schüsse im Treppenhaus der Düsseldorfer Diskothek „Nachtresidenz“ abgefeuert. Verletzt wurde niemand, der Club war aber mit 1500 Gästen gut besucht.

In einer Düsseldorfer Disko sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Schüsse gefallen. Ein Unbekannter schoss mit einer Waffe im Treppenhaus „einmal nach unten und ein paar mal nach oben“, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Es seien Hülsen und Einschusslöcher gefunden worden, deshalb gehe man von einer scharfen Waffe aus. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.