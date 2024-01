Für Notfälle in Düsseldorf Unbekannte zerstören Eisleitern an Gewässern

Die Stadt hat insgesamt rund 40 der Rettungsleitern an den Gewässern in öffentlichen Grünanlagen bereitgestellt, so etwa am Kaiserteich, am Schwanenspiegel, am Spee’schen Graben und Kö-Graben sowie an der Landskrone. Auch an den Weihern im Südpark, Ostpark, Zoopark, IHZ-Park, Eller und Benrather Schlosspark stehen Eisleitern bereit. Zusätzlich weisen Tafeln auf die Gefahr hin.