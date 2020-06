Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen : Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge in der Altstadt

Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge in der Altstadt

Düsseldorf Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag mehrere Fahrzeuge in der Altstadt zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall sowie zu den Tätern geben können.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte insgesamt sechs Fahrzeuge auf der Ritterstraße in der Düsseldorfer Altstadt beschädigt.

Beamte der Polizeiinspektion Mitte stellten in den frühen Morgenstunden an sechs Autos, die auf der Ritterstraße geparkt waren, Kratzer an den Fahrzeugseiten fest. Über den oder die Täter ist bislang nichts bekannt.