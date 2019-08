Öffentlicher Aushang : Unbekannte bittet um Date - Düsseldorfer fiebern online mit

Düsseldorf Das Foto eines Briefes begeistert derzeit das Düsseldorfer „Nett-Werk“. Eine Unbekannte sucht darin nach einem Mann. Bei Facebook wollen viele User das Treffen ermöglichen - oder stören.

„Hallo lieber Unbekannter“ - mit diesen Worten beginnt eine Nachricht, die viele Düsseldorfer berührt. In dem Brief wird nach einem Sommerflirt ein Mann gesucht. Der Absender wünscht sich, die Person wiederzusehen. Der Zettel hängt an einer Laterne nahe eines Parkhauses an der Klosterstraße, unweit vom Düsseldorfer Hauptbahnhof.