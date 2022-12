Theater in Düsseldorf Umzug des Jungen Schauspiels später?

Der Umzug des Jungen Schauspielhauses von der Münsterstraße in das Central am Hauptbahnhof wird sich vermutlich verschieben. Eigentlich sollten die Umbauarbeiten in Kürze beginnen und nach der Sommerpause 2023 der Betrieb am neuen Standort starten. Im Aufsichtsrat des Schauspielhauses aber wurde jetzt über mögliche Arbeiten am Dach des Komplexes am Hauptbahnhof gesprochen.