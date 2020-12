Ankündigung von OB Keller : Düsseldorfer Umweltspuren werden zum 1. März 2021 abgeschafft

Die Umweltspuren in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) will die umstrittenen Umweltspuren abschaffen. Stattdessen sollen Ampeln die Verkehrsmenge regulieren – und bald direkt auf aktuelle Luftmesswerte reagieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die umstrittenen Umweltspuren in Düsseldorf sollen zum 1. März 2021 abgeschafft werden. Dies kündigte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Freitag bei einer digitalen Pressekonferenz an. Wie im Wahlkampf angekündigt, will Keller stattdessen auf eine „intelligente Verkehrssteuerung“ setzen. Ampeln sollen die Menge an Autos auf hoch belasteteten Routen so reduzieren, dass die Grenzwerte für Stickoxide eingehalten werden. Dies ist nötig, um ein gerichtlich verhängtes Diesel-Fahrverbot zu vermeiden. Düsseldorf befindet sich darüber in einem Rechtsstreit mit der Umwelthilfe.

Die Politik muss dem Plan noch zustimmen. Das noch nicht zu Ende verhandelte Bündnis aus CDU und Grünen wurde vorab über Kellers Pläne informiert, daher gilt eine Mehrheit im Stadtrat als äußerst wahrscheinlich. Im Januar werden die Pläne beraten.

Keller kündigte an, dass anschließend in den kommenden zwei Jahren die betroffenen Strecken, darunter die Corneliusstraße, mit einer „umweltsensitiven“ Schaltung versehen werden. Die Ampeln sollen in dem Pilotprojekt auf aktuelle Messwerte reagieren, auch die Höchstgeschwindigkeit soll entsprechend angepasst werden. Keller kündigte an, dass er am Montag eine Vorlage für den Verkehrsausschuss vorlegen will, in der die Details erläutert werden.

Anlässlich seines 50. Tags im Amt informierte Keller über die Fortschritte zu seinen wichtigsten Themen im Wahlkampf. Bereits für das kommende Jahr will er 30 neue Stellen für den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) des Ordnungsamts schaffen. Dies wird mit 1,5 bis zwei Millionen Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Keller hatte mittelfristig 150 weitere Stellen versprochen. Keller zeigt sich auch optimistisch, dass die Bürger beim Ausbau der U3-Kinderbetreuung schnelle Fortschritte merken werden. Daneben will er unter anderem den digitalen Bürgerservice erweitern. So sollen Bürger bald weitere Amtsgänge wie eine Ummeldung oder den Antrag auf Elterngeld digital erledigen können.