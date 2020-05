Wegen Corona-Krise : Düsseldorfer Umweltspuren sollen bis September bleiben

Düsseldorf Was Düsseldorfer und Pendler von außerhalb seit einem Jahr umtreibt, bleibt ihnen noch länger erhalten. Der Test der beiden ersten Umweltspuren soll bis Herbst verlängert werden. Durch die Corona-Pandemie wären die Beobachtungen sonst verzerrt, so die Stadt.

Die Düsseldorfer Umweltspuren soll wegen der Corona-Pandemie länger als geplant bis zum 16. September bleiben. Ursprünglich wäre der für ein Jahr angesetzte Test der ersten beiden Spuren schon in den Osterferien ausgelaufen. Da die Umweltspuren zu Beginn der Pandemie in Deutschland teilweise aufgehoben wurden und noch immer weniger Verkehr herrscht, will die Stadtverwaltung noch Erfahrungen bis fast in den Herbst sammeln. Das geht aus einer Vorlage für den städtischen Verkehrsausschuss hervor.