Alle Infos zum Verkehrsversuch : Heute startet die erste Umweltspur Düsseldorfs

Düsseldorf Um 11 Uhr beginnt in Düsseldorf ein historischer Verkehrsversuch: Dann wird eine von zwei Spuren auf der Merowingerstraße stadteinwärts zur Umweltspur. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und informieren über die aktuelle Verkehrslage.

Um 11 Uhr ist es soweit: Dann werden Mitarbeiter der Stadt an der Ecke Merowingerstraße/Kopernikusstraße in Bilk das Schild "Bussonderfahrstreifen" in Fahrtrichtung stadteinwärts drehen. Auf der rechten Spur dürfen bis Ludwig-Hammers-Platz (also kurz vor dem Bahnhof Bilk) neben Bussen nur noch Fahrräder, Taxis und E-Fahrzeuge fahren. Ausnahmen gelten für Rettungswagen, Müllautos und den Dienstwagen des Oberbürgermeisters. Die zweite Umweltspur auf der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort startet Dienstag.