Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr in Düsseldorf : Das eigentliche Drama der Umweltspuren

Umweltspur in Düsseldorf (Archiv). Foto: Christoph Schroeter

Meinung Düsseldorf Die neuen Sonderspuren in Düsseldorf sind an sich nicht einmal eine schlechte Idee, meint unser Autor. Das Ausbremsen des Autoverkehrs wird zum Problem, weil die Politik an anderer Stelle versagt hat.