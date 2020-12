Kostenpflichtiger Inhalt: Pläne für Luftreinheit in Düsseldorf : Umweltspur-Abschaffung setzt OB Keller unter Druck

Die Umweltspuren, hier die durch Wersten, sollen abgeschafft und wohl durch Pförtnerampeln ersetzt werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Düsseldorfs OB Stephan Keller will bald seinen Plan zur Abschaffung der umstrittenen Sonderspuren vorstellen. Offenbar will er dabei auch auf Ampeln setzen, die die Zahl der in die Innenstadt einfahrenden Autos begrenzen. Die Kritiker laufen sich bereits warm.