Umstrittene Bauprojekte in Düsseldorf Wohnungsbau um jeden Preis?

Düsseldorf fehlt es nach wie vor an Wohnraum, vor allem an bezahlbarem. Doch Grundstücke für Neubauten werden zunehmend rar, also muss man auch schon mal das nehmen, was noch zur Verfügung steht – etwa freie Innenhöfe oder Flächen, die eigentlich für das Gewerbe gedacht sind. Das geht dann aber nicht immer ganz ohne Rumoren ab, wie jetzt zwei Beispiele zeigen, die in der Bezirksvertretung 2 intensiv diskutiert wurden.