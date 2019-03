Energieversorgung : Die Düsseldorfer bekommen anderes Gas

Düsseldorf Die Netzgesellschaft, eine Tochter der Stadtwerke, bereitet die Umstellung auf so genanntes H-Gas vor. Rund 120.000 Wohnungen, Häuser und Betriebe werden in den nächsten Jahren besucht.

In Düsseldorf steht eine großangelegte Umstellungsaktion auf eine andere Gasart bevor, die sich über einige Jahre ziehen wird. Tausende Düsseldorfer bekommen deswegen Besuch von der Netzgesellschaft Düsseldorf, einer Tochter der Stadtwerke. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Warum wird die Umstellung erforderlich? Es gibt zwei verschiedene Erdgasarten, die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrem Brennwert unterscheiden. Große Versorgungsgebiete in Deutschland, darunter Düsseldorf, bekommen L-Gas (Low Caloric Gas) aus den Niederlanden. Langsam gehen aber die Förderquellen zur Neige. Deshalb muss auf H-Gas (High Caloric Gas) umgestellt werden. „Da die Gasgeräte, die bisher L-Gas verbraucht haben, aus Sicherheitsgründen nicht einfach mit H-Gas betrieben werden können, müssen sie von unseren Fachkräften technisch angepasst werden“, sagt der Geschäftsführer der Netzgesellschaft, Hans-Jürgen Holthausen.

Wie läuft die Umstellung ab? Sie wird sich von 2021 bis 2028 ziehen, weil immer nur Teile der Stadt umgestellt werden. Die Kundenbesuche beginnen jeweils immer rund zwei Jahre vorher. Schon diesen April bekommen also die Betroffenen im ersten Bereich (z.B. Hafen, Bilk, Himmelgeist) Post, im Juli beginnt die Netzgesellschaft dort mit den Besuchen. Beim ersten Termin werden die Gasgeräte (z.B. die Gasheizung) daraufhin untersucht, welche Düsen und Ersatzteile benötigt werden. Bei einem zweiten Besuch werden diese eingebaut. Der Prozess sei relativ aufwendig, schildert die Leiterin der so genannten Marktraumumstellung, Nadine Steinbach: Für ein Gerät kann es je nach Jahrgang bis zu 32 verschiedene Düsen geben. Einige Haushalte bekommen für eine Qualitätskontrolle noch ein drittes Mal Besuch. Insgesamt werden in 120.000 Wohnungen, Häusern und Betrieben mehr als 150.000 Geräte umgestellt, außerdem die Gaslaternen der Stadt.