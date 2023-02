Am Kö-Bogen in Düsseldorf Umgestaltung der Landskrone beginnt

Die Stadt gestaltet die Landskrone neu. Die Böschungen an beiden Ufern und die Stufenbereiche vor dem Kö-Bogen I erhalten eine neue Bepflanzung. Zudem wird das Glasgeländer der Landskronenbrücke gegen ein neues Pfostengeländer mit Seilausfachung ausgetauscht, analog zu den anderen Fußgängerbrücken im Bereich des Kö-Bogens. Die Arbeiten beginnen am Montag, 27. Februar, und werden voraussichtlich bis Ende April andauern. In der Zeit bleiben der gesamte Uferweg sowie die Brücke voll gesperrt. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert.