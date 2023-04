Bürgerbeteiligung in Düsseldorf Zwei Favoriten für Umbennung der Wissmannstraße

Fasia Jansen und Hermann Smeets haben sich in die Favoritenrolle gedrängt. Bei der Abstimmung am Ende der Informationsveranstaltung zur Umbenennung der Wissmannstraße, zu der das Vermessungs- und Katasteramt eingeladen hatte, erhielt Jansen 26 Punkte, Smeets 25. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Teilnehmer konnten mit roten Klebepunkten ihre Präferenz an einer Info-Wand sichtbar machen.