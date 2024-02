Neue Namen für zehn Düsseldorfer Straßen Umbenannte Straßen sollen im Sommer ihre neuen Namen bekommen

Umfangreiche Informationen zur Umbenennung historisch belasteter Straßennamen sowie Antworten auf häufig in diesem Zusammenhang gestellte Fragen sind auf der städtischen Internetseite unter www.duesseldorf.de/strassenbenennung zusammengestellt. Umbenannt wurden die folgenden Düsseldorfer Straßen: Porschestraße in Ilna-Wunderwald-Straße, Wissmannstraße in Hermann-Smeets-Straße, Schlieffenstraße in Radschlägerweg, Pfitznerstraße in Clara-Schumann-Straße, Woermannstraße in Am Auwald, Leutweinstraße in Auenblick, Lüderitzstraße in An der Kämpe, Petersstraße in Eisvogelweg,Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Helene-Weber-Straße und Wilhelm-Schmidtbonn-Straße in Erika-Mann-Straße.