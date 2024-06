Quartier für die Volunteers in der Altstadt Umbau im Maxhaus für die Fußball-EM ist abgeschlossen

Für die rund 1600 Freiwilligen dauert es jedenfalls nicht mehr lange, bis sie selber in das Volunteer-Hub einziehen. Das Maxhaus ist bis zum EM-Finale am 14. Juli Anlaufstelle für die Volunteers, die ihren Einsatzort in den Fan Zones, an den Fan-Info-Points und an Knotenpunkten in der Innenstadt haben.