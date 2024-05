Nur noch kurze Zeit bis zur EM Düsseldorfer Arena-Team ist im Schlussspurt für die Euro

Mbappe und Alaba können schon mal die Sporttasche packen. Die Arena ist für das erste Spiel der Euro 2024 in Düsseldorf so gut wie bereit: Am 17. Juni treffen die Mannschaften aus Frankreich und Österreich im Stadion der Landeshauptstadt aufeinander. Dass Düsseldorf Euro-Spielstätte ist, ist in Stockum jetzt schon aus der Ferne zu erkennen. Arbeiter auf mobilen Kranen entfernen die Werbung auf der Außenfassade. Im Anschluss wird das farbenfrohe Logo des Turniers dort aufgebracht.