Menschen aus Düsseldorf Frau Hund will es noch mal wissen

Mit 75 fängt das Leben erst an, zumindest kommunalpolitisch, was so natürlich auch nicht stimmt im Fall von Ulrike Hund. Denn bevor sie 1989 Schulrätin bei der Bezirksregierung für den Rhein-Kreis Neuss wurde und diesen Job 23 Jahre ausübte, war Hund bereits Ratsmitglied in Kerpen und dort Vorsitzende des Jugendwohlfahrtsausschusses. Natürlich für die SPD, 2024 macht sie die 50 Jahre mit rotem Parteibuch voll. Auch in der Gewerkschaft war sie aktiv, auf Landes- und Bundesebene.