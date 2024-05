Besuch aus Czernowitz Ukrainische Studierende lernen Düsseldorf kennen

Aber er fand auch klare Worte für die Entwicklungen der AfD von deren Anfängen bis zum aktuellen Stand. Der Abgeordnete berichtete von den Wahlergebnissen in Thüringen, beruhigte seine Gäste aus der Ukraine, dass nach seiner Sicht, die Demokratie in Deutschland nicht in Gefahr sei; räumte aber ein: „Die Probleme häufen sich schon, aber die Politik ist dabei sie zu lösen.“ Seiner Meinung nach reiche es nicht aus „immer wieder zu betonen, wie stabil eine Demokratie ist, man muss auch erklären, warum sie so stark ist“.