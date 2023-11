Präsentation in Düsseldorf Ein Kochbuch für die Ukraine

Rund 100 Gäste waren der Einladung in den Raum gefolgt, den die Macher des Asphalt-Festivals zur Verfügung gestellt hatten, ließen sich begeistert die Kochbücher vom Autor signieren und revanchierten sich mit Spenden. Denn die Einnahmen dieses Abends sind für den Kauf eines Krankenwagens bestimmt, den Kolesnikov noch in diesem Jahr persönlich in die Ukraine bringen will. Und selbstverständlich signierte er nicht nur Bücher, sondern gab auch einen Einblick in seine Kochkünste und bereitete eine vegetarische Variante des ukrainischen Borschtsch zu. Die Gäste konnten beim Schnibbeln von Kartoffeln, Möhren und Roter Bete zuschauen und anschließend das Traditionsgericht – es wurde sogar von der Unesco zum besonders schützenswerten Bestandteil der ukrainischen Esskultur erklärt – probieren.