Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Geflüchtete Familie mit elf Pflegekindern findet Zuhause in Düsseldorf

Nach vielen Stunden Fahrt kam die Großfamilie schließlich in Düsseldorf, am Infopoint am Hauptbahnhof an. Mit den vielen Kindern war es nicht einfach, eine Unterkunft zu finden, letztendlich wurde die Familie sogar aufgeteilt: Andrey kam mit den Jungs auf eine Etage, Julia mit den Mädchen in eine andere. „Das Familienleben war so natürlich nur schwer möglich, aber wir waren sehr dankbar für die viele Unterstützung“, erzählt Julia. Dennoch: Erst im Juli kam finanzielle Unterstützung, davor bekamen sie Leihgaben von der Unterkunft, fünf Euro pro Kind pro Tag. „Das mussten wir dann wieder zurückzahlen.“